© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nell'elenco dei giocatori che sono partiti per Como non c'è Cristiano Biraghi. Il motivo lo spiega la Fiorentina che sul proprio sito scrive: "Non partirà con la squadra Cristiano Biraghi che ha accusato un affaticamento muscolare polpaccio sinistro"