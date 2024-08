BIANCO, No dei viola allo Sturm Graz: resta a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Le ultime di Sportitalia su Alessandro Bianco: nei giorni scorsi era emerso che lo Sturm Graz aveva fatto un tentativo molto concreto per il mediano classe 2002 della Fiorentina. E che sarebbe stato disponibile a prenderlo anche in prestito secco, visto che apprezza molto il profilo. Nella serata di ieri la Fiorentina ha però abbassato la saracinesca: Bianco non si muove.