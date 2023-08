BETIS, Quarta non si sblocca. Può cambiare l'obiettivo?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Real Betis è ancora alle prese con la ricerca di un difensore centrale che possa completare il reparto andaluso. L'ex capitano viola German Pezzella, nonostante l'interesse del Genoa, dovrebbe restare a Siviglia perché non genererebbe una plusvalenza. L'indiziato numero uno alla partenza, quindi, resta Luiz Felipe, per il quale si sono mosse diverse squadre arabe, che però non entusiasmerebbero il difensore italo-brasiliano.

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, in caso di partenza dell'ex Lazio, Martinez Quarta resta tra i primi indiziati per arrivare al Villamarin, ma i 15 milioni che la dirigenza gigliata avrebbe richiesto bloccano la trattativa. Per questo motivo il Betis ha messo nel mirino anche il difensore del Manchester United Eric Bailly, sul quale però ci sono Fulham e Marsiglia.