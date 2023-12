BETIS, Annuncia: "Torna Joaquin". Ma è uno scherzo

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il pesce d'aprile in Spagna non si festeggia il 1° di aprile come in Italia, ma il 28 dicembre. Per questo il Betis di Siviglia ha fatto uno scherzo che per un'ora ha illuso i tifosi biancoverdi. Prima l'annuncio del ritorno per sei mesi di Joaquin, ricordato con affetto anche a Firenze e ritiratosi in estate, poi le foto che ritraevano il calciatore con la sua nuova maglia. Ma dopo poco più di mezz'ora la confessione: si è trattato di uno scherzo e Joaquin continuerà a collaborare con il club senza però tornare ad essere un giocatore.