BEST FIFA, Leo Messi è il miglior giocatore del 2019

(ANSA) - MILANO, 23 SET - A sorpresa, è Lionel Messi a vincere il premio come 'miglior giocatore dell'anno' ai Best Fifa Football Awards 2019, in corso al teatro 'La Scala' di Milano'. ''Voglio ringraziare - la dedica dell'attaccante argentino del Barcellona -chi mi ha assegnato questo premio anche se per me i premi individuali sono una cosa secondaria. E' un momento unico per me poterlo festeggiare insieme alla mia famiglia e i miei figli''. Messi è arrivato davanti a Virgil Van Dijk del Liverpool e Cristiano Ronaldo della Juventus.