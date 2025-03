Berti sulla titolarità di Terracciano: "Giusto che giochi lui. Ha l'appoggio di tutto il gruppo"

Giocherà Pietro Terracciano. Lo ha confermato Raffaele Palladino, nonostante i tanti dubbi della vigilia, ci sarà "San Pietro" a difendere i pali della Fiorentina nell'ottavo di finale d'andata di Conference contro il Panathinaikos. E un ex portiere come Gianluca Berti ha commentato così sul Salotto Viola di Italia 7 la decisione del tecnico viola di dare fiducia al suo "secondo": Palladino ha fatto bene a ribadire la sua titolarità in Coppa. Non dimentichiamoci che con lui in porta la Fiorentina ha fatto due finali. Il primo rimane De Gea, ma è giusto che domani sia titolare. E' un professionista. Si allena tutti i giorni come gli altri. E lo fa con grande impegno.

Palladino ha parlato di rispetto tra lui e il suo portiere? Terracciano è un ragazzo straordinario. Anche se sta fuori un campione come De Gea, anche se la squadra deve giocare in un campo difficile con un clima infuocato come quello di Atene, sono convinto che si dimostrerà all'altezza. Son partite che ti tengono sveglio la notte. Ma sono comunque convinto che Pietro abbia incontrato il pieno favore di tutto lo spogliatoio. Farà bene".