BERTI, Castro può essere il migliore acquisto dei viola

Gianluca Berti, ex portiere della Fiorentina, ha commentato così il rientro di Gaetano Castrovilli a Italia 7: “Mi auguro che lui possa essere il migliore acquisto del mercato di gennaio della Fiorentina. Ha avuto una grande involuzione, era uno dei giovani più promettenti del calcio italiano ma poi si è un po' perso. Nel momento in cui si stava riprendendo, ha avuto questo infortunio gravissimo al ginocchio che lo ha tenuto fuori dal campo per quasi un anno. Rivederlo in campo, sarà sicuramente un tassello importante per futuro”.