BERRETTINI, Club puntino su giovani e non sui "Cuadrado"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Berrettini, selezionatore dell'Italia Under 19 campione d'Europa del 2003, ha parlato dell'attuale squadra azzurra che ieri ha fatto il bis europeo, a Tuttomercatoweb.

"Ne è passato di tempo e questo non era sicuramente positivo. Una nazione come l'Italia non può aspettare 20 anni. Sono contentissimo, complimenti a Bollini perché a mio avviso è stato lui l'artefice. Tatticamente è stato perfetto, sia difensivamente che offensivamente. E mi preme aggiungere una cosa. Sono particolarmente contento che abbia vinto Bollini perché è stato allenatore di club, come il sottoscritto. Ciò che voglio dire è che non si può dare la Nazionale a chi non ha esperienza, a chi ha appena finito di giocare. Mi spiace per Corradi, che peraltro è stato un mio giocatore, ma alla fine è stato eliminato con l'Under 17. Serve la gavetta, serve aver allenato".

E sui giovani: " I club devono puntarci sui giovani e senza andare troppo lontano, invece, vediamo che l'Inter non riscatta Bellanova e prende Cuadrado che ha 35 anni. E questo mi dispiace perché i ragazzi interessanti ci sono e vanno inseriti in una certa maniera".