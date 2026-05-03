Berardi sicuro: "Grosso ci tiene tutti sul pezzo. Il mister è tanta roba"
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Il capitano del Sassuolo, Domenico Berardi, ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la bella vittoria contro il Milan, dove lo stesso Berardi è andato a segno, parlando di Mister Fabio Grosso: "Grosso ci tiene tutti sul pezzo, non è facile gestire 30-31 ragazzi. È stato bravo in questo, ha fatto giocare quasi tutti e chi è subentrato ha sempre dato il 100% e questo fa la differenza. Ama tenere il gruppo compatto, senza correre rischi, però, quando abbiamo la palla sappiamo giocare e lo abbiamo dimostrato. Stiamo migliorando partita dopo partita. Il mister tanta roba, è bravo"
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