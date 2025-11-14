Berardi rivela: "Ero a un passo da un club a strisce. Futuro? Mai dire mai"

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, è stato per molti anni obbiettivo della Fiorentina, trasferimento che, però, non si è mai concretizzato, con l'ala italiana che ha continuato a vestire la maglia neroverde della squadra romagnola. L'attaccante classe 94 si è raccontato così al Corriere dello Sport: "Sono sincero, stavo per andarmene. Prima del mio infortunio avevo trovato l’accordo con un grande club, le soluzioni erano state individuate. Tutte. Non chiedetemi quale, tanto non lo dico. Ma il club era a strisce. Mi è dispiaciuto non poter fare la Champions, non poter giocare per gli obiettivi più alti.

La Champions è qualcosa che vorrei provare da sempre. Passai un mese tra l’arrabbiato e il deluso. Poi prevalse la gratitudine nei confronti di questo club del quale mi sento e mi fanno sentire una bandiera. Non sono Totti, ma è ugualmente bello e importante. Sassuolo non è Roma, è una questione di dimensioni non solo calcistiche. La Roma è un top club. Futuro? Ho un contratto fino al 2029, ma mai dire mai"