BENZEMA, Torna con 17 giorni di ritardo, Al-Ittihad furioso

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Karim Benzema torna all'Al-Ittihad con un ritardo di 17 giorni (rientro fissato il 2) in cui è letteralmente sparito, in vacanza e con i social disattivati. Il club è furioso e una fonte fa sapere all'agenzia AFP: "Benzema è arrivato giovedì sera con 17 giorni di ritardo. Il club è furioso per quel che è successo non essendo riuscito a raggiungerlo per dieci giorni". È previsto un incontro tra il giocatore, il tecnico Marcelo Gallardo e la dirigenza per discutere del futuro dell'attaccante anche se la fonte ha smentito un possibile addio già a gennaio.