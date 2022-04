BENZEMA, Media spagnoli: Pallone d'Oro sarà suo

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Un altro gol decisivo ieri sera in Champions League e l'eliminazione di un possibile rivale come Robert Lewandowski del Bayern sono due forti argomenti a favore di una ipotesi più che legittima sostenuta oggi dai media spagnoli: Karim Benzema è il grande favorito per conquista del Pallone d'Oro 2022. E' in particolare il quotidiano sportivo AS ad approfondire il tema, sottolineando come l'attaccante del Real Madrid, realizzando la rete del 2-3 nel primo supplementare della sfida col Chelsea, ha marcato per la 38/a in altrettante partite in questa stagione, con 12 centri nel torneo europeo di club più prestigioso. "Ha strada libera", scrive AS, per diventare il quinto giocatore francese a vincere il Pallone d'Oro, dopo Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) e Zinedine Zidane (1998). La maggior parte dei suoi possibili contendenti sono fuori gara: Messi e Mbappé del Psg sono stati azzoppati proprio dalla tripletta del francese al Bernabeu, Cristiano Ronaldo è fuori dai giochi con un Manchester United deludente, così come Haaland e il suo Borussia. Restava il polacco, ma la sua rete ieri al Villarreal non è bastata a salvare il Bayern dall'eliminazione che si ritorcerà contro di lui nelle scelte del vincitore del Pallone d'Oro. (ANSA).