BENITEZ, Fatta con l'Everton. Manca solo l'ufficialità

Rafa Benitez è arrivato a Finch Farm, il campo d'allenamento dell'Everton. Manca solamente l'ufficialità, ma come riporta Sky Sports è tutto fatto con lo spagnolo che ha firmato un contratto per tre stagioni e mezzo. 61 anni, per Benitez si tratta di un ritorno nella città di Liverpool dopo aver allenato per sei stagioni i cugini dei Toffees, con i quali ha vinto la Champions League nel 2005. Un passato con i reds per nulla gradito a qualcuno, tanto da fargli pervenire delle vere e proprie minacce.