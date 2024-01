BENFICA, Delusi da Cabral: si pensa a Marcos Leonardo

Fonte: ANSA

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 02 GEN - Deluso dal rendimento avuto finora dall'ex della Fiorentina Arthur Cabral, il Benfica cerca un attaccante sul mercato di gennaio e ha individuato in Marcos Leonardo del Santos l'obiettivo numero uno. Così per l'ex squadra di Pelé, retrocessa per la prima volta nella sua storia in Serie B, è pronta un'offerta a 15 milioni di euro più altri 5 di bonus, che dovrebbe convincere i dirigenti del 'Peixe' a cedere il giocatore. Il quale non fa mistero del suo desiderio di andarsene, dopo la trattativa sfumata con la Roma dell'estate scorsa e i contatti avuti negli ultimi mesi dal suo entourage con Real Madrid, Arsenal e Newcastle che però non hanno portato a nulla di concreto. Anche perché nell'ultima fase del campionato brasiliano, nonostante i 21 gol segnati nel corso del 2023, il rendimento di Marcos Leonardo ha avuto una flessione al punto da fargli perdere il posto di titolare a beneficio del veterano argentino Julio Furch. In più il ventenne attaccante si è reso protagonista di atti di indisciplina poco graditi, e sanzionati, dal club.

Le sue ultime non entusiasmanti prestazioni gli sono costate il posto anche nella nazionale olimpica brasiliana che si appresta a disputare le qualificazioni sudamericane per Parigi: il ct Ramon Menezes non l'ha convocato. Così il presidente del Santos Marcelo Teixeira ha deciso di cederlo, "ma per non meno di 18 milioni". Tenuto conto che la società detiene solo il 70% del cartellino, l'offerta del Benfica di 15+5 arriva comunque a proposito, in attesa di eventuali segnali da Trigoria. (ANSA).