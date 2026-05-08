Benatia proposto alla Roma, TMW: "Massara può andare all'OM"

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Nuova candidatura per il ruolo di direttore sportivo della Roma. Secondo quanto raccolto da TMW, Mehdi Benatia è stato proposto ai giallorossi nelle ultime ore. Il ds dell'Olympique Marsiglia potrebbe essere un'opzione per il dopo Frederic Massara, destinato a salutare alla fine della stagione dopo l'addio di Claudio Ranieri. È una soluzione alternativa in un casting allargato che la proprietà giallorossa sta portando avanti. Il nome preferito però rimane quello di Giovanni Manna. Nelle scorse ore proprio Massara ha avuto un colloquio con l'OM per la poltrona dei provenzali.

Questo perché la sensazione è che Benatia non proseguirà dopo il termine di quest'annata che ha visto l'addio anche del presidente, Pablo Longoria, l'uomo che lo aveva voluto per il progetto biancazzurro. Dunque potrebbe anche prospettarsi uno scambio di poltrone, abbastanza esotico ma non particolarmente concreto in questo momento, almeno dal punto di vista della Capitale.