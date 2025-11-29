Benalouane: "Fiorentina, domani con l'Atalanta è decisiva. Palladino può far bene a Bergamo"

Domani ci sarà Atalanta-Fiorentina e il doppio ex della sfida Yohan Benalouane ha parlato così a TuttoMercatoWeb di Raffele Palladino: "Raffaele lo conosco molto bene: ho giocato con lui a Parma. Palladino è una persona di cuore e capace di gestire un gruppo. Questo aspetto lo ha portato a fare grandi cose sia da calciatore che, soprattutto, da allenatore. Con il lavoro l'Atalanta si riprenderà, e Palladino può fare molto bene a Bergamo".

Come giudica il momento della Fiorentina? "La Fiorentina rimarrà sempre una grande squadra. Oltre al campionato, stanno affrontando una competizione importante come la Conference, e perdere più volte non aiuta. Il cambio in panchina non è stato facile neanche per loro, ma credo che si possano risollevare".

Domenica c'è Atalanta-Fiorentina: gara decisiva per entrambe? "La Fiorentina deve salvarsi, e quindi per loro sarà decisiva. Per l'Atalanta è una partita per confermare il bel momento in Champions, con l'obiettivo di ritornare in quella zona che le compete: cioè l'Europa".