BELTRAN, Vittoria che serviva. Champions? Pensiamo...

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina, ai microfoni di DAZN ha parlato così nel post partita : "Una sensazione unica, è una vittoria che ci serviva anche se non abbiamo giocato una grande partita. era importante per noi e abbiamo tante cose da migliorare. Sono molto contento per il secondo gol e per i 3 punti. Io da trequartista? Mi piace molto come ruolo perché posso giocare di più con la palla e posso venire fuori dall'area di rigore. Oggi non era semplice, ma io mi metto a disposizione dell'allenatore per farmi trovare pronto", le sue parole.

La Champions è un sogno?

"Pensiamo partita dopo partita come stiamo facendo. Abbiamo un gran gruppo, questo è il nostro obiettivo e andiamo avanti"