BELTRAN, L'unico modo per vincere era giocare uniti

© foto di www.imagephotoagency.it

Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria sulla Lazio. Queste le sue parole: "Si io penso che oggi l'unica maniera per vincere era giocare uniti. La Lazio ha qualità. Abbiamo sempre dimostrato di essere un grande gruppo. Io lavoro molto per la squadra per la Fiorentina e questo gruppo lo faccio volentieri".