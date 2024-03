BELTRAN, In Conference la prima gioia con la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che giovedì contro il Maccabi Haifa la Fiorentina si affiderà a Lucas Beltran. Per lo stato di forma, per la raggiunta consapevolezza di avere un ruolo definito e definitivo dentro al gruppo di Italiano, dopo aver attraversato e concluso in maniera positiva il naturale percorso di ambientamento (calcistico e umano), non scevro da difficoltà naturali cambiando modo di giocare e mondo di vita.

E perché - si legge - in Europa l’argentino ha trovato la prima serata di gloria della sua esperienza a Firenze. Ormai l’ex River è pronto ad assumersi responsabilità e compiti che prima non gli appartenevano: e così sarà anche domani a Budapest.