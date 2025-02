Social Beltran gongola sui social: "Che squadra". E Adli commenta

vedi letture

Tra i protagonisti di Fiorentina-Inter con una partita preziosissima sia in fase di costruzione che in copertura, Lucas Beltran si gode la sua ritrovata fiducia a Firenze. L'attaccante argentino dopo la vittoria del Franchi sui social ha gongolato con una serie di immagini di campo e la didascalia: "Che squadra". Non si è fatto attendere il commento del compagno Adli, che sotto il post su Instagram gli ha risposto: "Che spirito Vikingo". Segno del grande entusiasmo che si è creato nel gruppo diretto da Raffaele Palladino.