Lucas Beltran ieri ha segnato il gol vittoria in campionato ma sale agli onori della cronaca per un gol in Conference. La sua seconda rete contro il Cukaricki infatti è nella top dei gol più belli tra quelli segnati nelle gare dei gironi. Ed è dunque in corsa per la vittoria finale: la Fiorentina chiama "al voto" tutti i tifosi.