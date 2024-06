BELTRAN, Buon anno in viola. Ma posso fare di più

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, attualmente in Argentina in ritiro con la Nazionale U23, ha parlato anche a Tyc Sport. Queste le sue parole sulla stagione con la Fiorentina: "Penso che sia stato un buon anno, vogliamo sempre di più, ho molte cose da migliorare, dato che era solo il mio primo anno in Europa. La prossima stagione cercherò di fare meglio perché so che posso fare di più".