BELOTTI, Un immenso piacere aver conosciuto Barone

Entrato in punta di piedi, ma da subito fondamentale per la Fiorentina, Andrea Belotti ha pubblicato un post su Instagram nel giorno della scomparsa di Joe Barone, ex general manager dei viola, che lo aveva accolto al Viola Park: "Averti conosciuto è stato per me un immenso piacere. Mi hai trasmesso da subito tutto l’amore che provi per questa società e questi colori. Ci impegneremo a portare in alto il tuo nome e quello della tua squadra del cuore, che per te è una famiglia. Buon Viaggio Direttore".