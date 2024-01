BELOTTI, Può cambiare il suo futuro: Viola alla finestra

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esonero di Josè Mourinho rischia di cambiare gli scenari in casa Roma, anche in vista del mercato. Secondo quanto riporta footmercato.net potrebbero cambiare gli scenari anche per Andrea Belotti, che solo qualche giorno ha dichiarato che nessuno gli ha detto di andare. Ma secondo quanto scrive il portale l'ex attaccante del Torino potrebbe cambiare aria. Monza e Fiorentina ci pensano, occhio al Como in Serie B, mentre Salernitana ed Empoli rimangono sullo sfondo.