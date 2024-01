BELOTTI, Può arrivare in viola se parte Nzola: il punto

FirenzeViola.it

Andrea Belotti-Fiorentina, operazione complicata ma che si potrebbe sbloccare nelle prossime ore: secondo quanto raccolto da Sportitalia, l'attaccante della Roma, in uscita dalla Capitale, potrebbe arrivare a Firenze ma solo in caso di una precedente cessione dei viola. Il nome da "sacrificare" è quello di M'Bala Nzola, con l'uscita (presumibilmente in prestito) dell'angolano che potrebbe liberare uno slot in attacco alla società di Commisso che potrebbe successivamente stringere per il Gallo, profilo che continua ad essere monitorato dai dirigenti viola.