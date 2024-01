BELOTTI, Partito con la Roma per Riyad: c'è l'Al Shabab

FirenzeViola.it

La Roma è partita oggi pomeriggio per Riyad in Arabia Saudita per l'amichevole che giocherà domani, 24 gennaio, contro l'Al Shabab alle 17:45 e rientro fissato per il giorno successivo. Daniele De Rossi, nuovo tecnico giallorosso, ha diramato la lista dei convocati lasciandone a casa quattro: Spinazzola, Dybala, Mancini e Huijsen. C'è invece il Gallo Belotti, oggetto delle voci di mercato legate alla Fiorentina. Questa la lista dei convocati: Rui Patricio, Boer, Svilar, Karsdorp, Llorente, Celik, Golic, Reale, Cristante, Pellegrini, Paredes, Kristensen, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli, Vetkal, Mannini, Belotti, Joao Costa, Misitano, Nardozi, Mlakar, Lukaku, El Shaarawy.