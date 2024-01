BELOTTI, Parla De Rossi: "Contiamo ancora su di lui"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ikoné-Belotti, un fanta-scambio accarezzato per qualche giorno prima di tramontare. Sia per la volontà della Fiorentina che, attraverso le parole del Dg Joe Barone ha di fatto tolto dal mercato l'esterno francese, sia per quanto detto dall'altra parte in causa, la Roma. A margine dell'amichevole saudita contro l'Al Shabab il nuovo tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi ha infatti parlato della situazione di Andrea Belotti confermando la sua centralità nel progetto tecnico.

Ecco le dichiarazioni dell'allenatore della Roma riportate dal Corriere dello Sport: "Io Andrea lo conosco da diversi anni, conosco il calciatore e il ragazzo. Conto su di lui, è chiaro e non c'è neanche da ribadirlo: nei comportamenti è esemplare, è un ragazzo a modo e delle sue qualità in campo parla la sua storia personale".