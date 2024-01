BELOTTI, La Roma apre al prestito. Il punto

FirenzeViola.it

Dopo la cessione, in prestito oneroso, di Josip Brekalo all’Hajduk Spalato, la Fiorentina vuole regalare a Vincenzo Italiano un nuovo innesto in attacco. Se la pista che porta all'esterno dell'Augsburg Ruben Vargas rimane calda, come riportato da Tuttomercatoweb.com, i viola non hanno abbandonato l'idea Andrea Belotti. L'attaccante giallorosso gradirebbe il trasferimento a Firenze e negli ultimi giorni di mercato potrebbe lasciare Roma. La soluzione però potrebbe diventare concreta soalmente in caso di partenza di M'Bala Nzola.

L’attaccante angolano vuole restare a Firenze per riscattarsi dopo una prima parte di stagione molto complicata però se la situazione dovesse cambiare la Roma sarebbe disposta anche a valutare l’opzione di un prestito oneroso fino a giugno. Da sottolineare però come la trattativa non sia ancora iniziata. Settimana prossima, dopo la partita di domani sera contro l'Inter, il mercato viola dovrebbe definitivamente entrare nel vivo. L'esterno offensivo rimane la priorità ma, attenzione anche all'idea Belotti. Nessuna novità sul fronte uscite con la Fiorentina che ancora non ha trovato un accordo per la partenza di Yerry Mina. Su di lui ci sono Porto e Olympiacos ma ancora non è stata trovata la soluzione.