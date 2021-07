BELOTTI, L'Atalanta ci pensa ma solo se parte Muriel

Nuova pretendente per Andrea Belotti. L'attaccante del Torino, impegnato ora con la nazionale di Mancini all'Europeo, ha attirato le attenzioni di diversi club del nostro campionato e non solo. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il centravanti piacerebbe all'Atalanta che starebbe pensando ad un assalto ma soltanto in cui arrivasse un'offerta irrinunciabile per Zapata o Muriel, altrimenti considerati incedibili.