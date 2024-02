BELOTTI, Il saluto alla Roma: "Grazie per avermi accolto"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Grazie Roma, grazie per come mi hai accolto, per avermi fatto sentire parte di te, per avermi supportato anche nei momenti più difficili. Non lo dimenticherò mai!Ti auguro il meglio. Un abbraccio grande". Firmato Andrea Belotti. L'ormai ex attaccante della Roma, da ieri nuovo numero venti della Fiorentina, saluta così i giallorossi dopo un anno e mezzo di luci e ombre in giallorosso. Solamente 3 reti in 45 partite di Serie A, 10 aggiungendo Coppa Italia ed Europa League per il Gallo che però, a giudicare dai commenti sotto al suo post di addio alla Roma pubblicato sul proprio canale Instagram, ha comunque lasciato un buon ricordo nella Capitale, quanto meno per impegno e dedizione alla causa. Ecco il post pubblicato: