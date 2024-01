BELOTTI, Futuro? Resto, nessuno mi ha detto il contrario

FirenzeViola.it

Andrea Belotti, attaccante della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta contro il Milan: "Siamo in un momento di difficoltà, quando si viene da determinate sconfitte non c’è felicità, manca la serenità. Veniamo da un derby perso ed è normale che ci sia frustrazione. La squadra era andata in campo con un approccio e organizzazione buoni. Nel momento migliore abbiamo preso il gol ed è stato tremendo. Quando abbiamo preso il secondo abbiamo alzato il baricentro e forse anche per questo siamo riusciti a riaprirla, avevo la sensazione che avremmo pareggiato. Era un momento positivo per noi, quel gol ci aveva dato quella scossa e la libertà mentale di fare qualche giocata in più. Il terzo gol ci ha spezzato le gambe".

Resti a Roma? “Al momento si. Non mi ha detto niente nessuno se devo andare via”