BELLINAZZO, Fondo PIF? In Italia solo serie inferiori

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore e scrittore esperto di economia e finanza, ha così parlato dell'indiscrezione secondo cui il fondo saudita guidato dallo sceicco Bin Salman sarebbe interessato ad acquistare la Fiorentina: "Per un momento il fondo PIF, quando ha avuto problemi ad acquisire il Newcastle, ha guardato all'Italia tramite alcuni dossier, come confermato da Amanda Staveley che detiene il 10% del Newcastle ed ha portato il fondo in Inghilterra. Tra le alternative c'erano Inter e Milan, oltre al Bordeaux in Francia. Si è poi riferita a un dato logico, sostenendo che l'interesse per l'Italia in questo momento può essere circoscritta a realtà che possano crescere, magari in una serie minore, e che non si vadano a mettere in competizione col Newcastle nell'ottica delle competizioni europee. Questo era un problema che si poneva per le realtà italiane considerate, servono entità diverse. Adesso però bisogna lavorare su certe cose nella politica locale per poter permettere certi investimenti, o non è che arriva il fondo saudita e risolve tutto... Sul tema degli agenti per esempio spingo da tempo, gli ultimi casi di addio a parametro zero sono scandalosi: la FIFA sta lavorando a nuove restrizioni, per anni una lobby guidata da Raiola ha però spinto perché il sistema non venisse cambiato. Basti pensare che i procuratori prendono dieci volte di più di commissioni rispetto a quanto entra nelle casse dei club formatori dei calciatori...".