Bellanova prima di Fiorentina-Atalanta: "Guardiamo gara dopo gara, poi tireremo le somme"

vedi letture

Il terzino dell'Atalanta Raoul Bellanova ha parlato nel pre partita ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole sulla stagione nerazzurra: "Dobbiamo guardare partita dopo partita, ci sono tante squadre dietro di noi, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi e poi tireremo le somme a fine stagione".

Come mai fate meglio fuori casa che in casa? "Anche noi stiamo cercando di darci una spiegazione. In casa nostra forse, soprattutto contro le più piccole, le squadre tendono a chiudersi meglio e ci limitano, mentre in trasferta troviamo spazi più aperti e ce la giochiamo con le nostre qualità".