BAZZANI, Viola non dava mai l'idea di poter palleggiare

Fabio Bazzani, telecronista di DAZN, ha parlato del match tra Bologna e Fiorentina: "Italiano l'aveva preparata nel migliore dei modi, ma il Bologna non puoi pressarlo per tutta la partita. La squadra di Motta è abile nel palleggio e brava a uscire, non dà punti di riferimento. Recuperava sempre la palla. Anche quando la palla ce l'aveva la Fiorentina c'era un costante recupero dei rossoblù e alla fine si sono dovuti accontentare della palla lunga. Tant'è che i toscani non mi hanno mai dato la sensazione che potessero palleggiare".