BAZZANI, La Viola può lottare per un posto in Champions

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore, Fabio Bazzani, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW durante "Maracanà", rispondendo ad una domanda anche sulla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

La Fiorentina può lottare per la zona Champions?

"Si, come il Bologna. Oltre le prime due, per il terzo e il quarto posto ci sono tante in corsa. Non ci sono squadre con una continuità tale da pensare che terzo e quarto posto sono utopia. Oggi tutte devono sognare, perché per ora continue sono solo Juventus e Inter".