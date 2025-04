Bazzani: "Kean e Gudmundsson una coppia fortissima e la squadra li asseconda"

vedi letture

L'ex attaccante di Perugia e Sampdoria ora voce tecnica di Dazn, Fabio Bazzani, giudica così la coppia d'attacco della Fiorentina Kean-Gudmundsson: Formano una coppia fortissima. Moise sta facendo vedere molto di più di quello che ci si aspettava, merito suo e dell'ambiente. Per quanto riguarda l'islandese nel 3-5-2 si ritrova in una zona di confort. Il punto di forza è però che ora la squadra li asseconda e crede in quello che fa, merito anche di Palladino che ha trovato la quadra giusta". Lo ha detto a Radio Bruno.