Bazzani a Tutti Convocati: "Per la Juve più insidioso il derby rispetto alla Fiorentina"

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L'opinista ed ex collaboratore tecnico del Bologna, Fabio Bazzani, ha analizzato il finale di stagione delle big di Serie A e le partite che dovranno affrontare, parlando anche del match tra Juve e Fiorentina che si giochera il 17 Maggio a Torino, nel programma Tutti Convocati, andato in onda oggi su Radio 24. Queste le sue parole: " La Roma sta arrivando.

Per la Juve c'è l'obbligo di vincere col Lecce che ha meno pressione dopo l'ultima sconfitta della Cremonese. L'insidia per la Juve sarà il Torino più che la Fiorentina, la Roma ha l'insidia derby, il Milan ha l'insidia di ritrovare sè stesso e non si aspettava di farlo a 3 giornate dalla fine"