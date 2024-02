BAYERN, Momento buio, ma si prosegue con Tuchel

FirenzeViola.it

Nonostante le tre sconfitte consecutive (contro Bayer Leverkusen e quella di oggi fresca col Bochum in Bundesliga intervallate dal ko per 1-0 nella partita di andata per gli ottavi di Champions League contro la Lazio), il Bayern Monaco ha scelto di andare per il momento avanti con Thomas Tuchel. La dirigenza bavarese ha intenzione di puntare ancora sul tecnico tedesco 50enne assunto da neanche un anno (è subentrato a Nagelsmann nel marzo 2023).

Lo fa sapere Sky Sports Deutschland, specificando come da parte sua Tuchel non stia valutando di rassegnare le dimissioni ma creda di poter invertire la rotta. Da quando è alla guida del Bayern Monaco, Tuchel (che si è laureato campione d'Europa nel 2021 con il Chelsea) ha totalizzato 44 partite con 2,02 punti in media a gara. Uno score che difficilmente ti costa il posto, ma può capitare se sei in una delle squadre più forti del mondo.