BAYERN, Kovac rischia dopo il 5-1 dell'Eintracht

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - "Dopo la sconfitta di Francoforte, è stata presa la decisione a breve termine di non allenarsi domani in pubblico. Chiediamo a tutti i tifosi di capire". Con questo tweet pubblicato sul profilo ufficiale, il Bayern Monaco ha di fatto certificato la profonda crisi che sta attraversando il club bavarese, sconfitto pesantemente ieri (5-1) dall'Eintracht di Francoforte e adesso scivolato al quarto posto in Bundesliga, a quattro punti dalla capolista Borussia Mönchengladbach. Una sconfitta preoccupante che ha messo a serio rischio la panchina di Niko Kovac sul quale, si dice, sta aleggiando da tempo l'ombra di Massimiliano Allegri e Josè Mourinho. Il tecnico croato, arrivato in Baviera nell'estate del 2018 con il compito di portare a compimento il rinnovamento della squadra non è riuscito finora nel compito e anche la vittoria nell'ultimo campionato non ha diradato i dubbi sul suo conto.