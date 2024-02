BATISTUTA, Oggi compie 55 anni. Pepito invece ne fa 37

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

È una giornata da celebrare oggi per chi tifa Fiorentina. Il 1° febbraio sono nati due grandi ex attaccanti viola come Gabriel Omar Batistuta e Pepito Rossi. Batigol compie oggi 55 anni, Pepito invece arriva a 37 candeline. Questi i ricordi social del club per ricordare le ricorrenze: