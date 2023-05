Non solo la Fiorentina, quest'oggi, sarà impegnata in campionato, ma bensì anche il Basilea. I prossimi avversari gigliati scenderanno in campo alle 16:30 contro il San Gallo, in trasferta. Uno scontro diretto per la sesta posizione in classifica del campionato svizzero. I rossoblù si trovano a più 5 dal San Gallo, e in caso di vittoria potrebbero definitivamente allungare le distanze.