BARZAGLI, Kean? Sapevo che a Firenze sarebbe esploso

Moise Kean, otto gol in campionato, 11 in stagione, è una delle rivelazioni di questa Serie A: dell'exploit dell'ex Juventus ha parlato anche Andrea Barzagli, che in bianconero ha conosciuto l'attuale attaccante della Fiorentina. Queste le parole di Barzagli a Radio Serie A: "Quando è arrivato a Firenze ho subito pensato: "Questo è il suo anno". Di fatto questa è la prima stagione in cui è titolare. Finora, per un motivo o l'altro, non è mai stato centrale o sicuro del posto. Ora, con la piena fiducia e le giuste opportunità sta confermando tutte le sue potenzialità".