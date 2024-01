BARZAGLI, Andavo in Curva Fiesole. Ora vivo a Firenze

FirenzeViola.it

In un'intervista per Radio Serie A, Andrea Barzagli ha ammesso: “I miei genitori e mio fratello sono tifosi della Fiorentina e anche io avevo l'abbonamento in curva. Poi quando ho iniziato a giocare seriamente, avevo gli impegni la domenica e non ci sono più andato. È la cultura del nostro paese che fa sì che ci siano difficoltà nel parlare di queste cose. Io vivo a Firenze da tre anni, è chiaro che non me le vado a cercare allo stadio, perché so che sono visto come un ex giocatore della Juventus. Mio figlio adesso gioca per la Fiorentina, ma non vado al Franchi, ma vado a vederlo nel meraviglioso centro sportivo che hanno fatto”.