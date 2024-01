BARONI, Sapevo che l'Hellas non voleva cedere Ngonge

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua conferenza stampa di antivigilia della sfida contro la Roma, in programma sabato alle 18 all'Olimpico, il tecnico dell'Hellas Verona Marco Baroni ha parlato anche della cessione di Cyril Ngonge al Napoli, con il giocatore che passerà agli azzurri per 20 milioni di euro: "È una perdita importante, sapevo che era un giocatore molto attenzionato, sapevo anche che la società avrebbe fatto di tutto per non farlo uscire a meno che non si fossero presentate delle condizioni particolari che alla fine si sono verificate. Comunque andiamo avanti, resto fiducioso, ci sono tutti i presupposti per far bene e continuare a lottare".