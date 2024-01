BARONI, Chi rimane deve essere convinto al 150%

FirenzeViola.it

Tra due giorni il Verona affronterà l'Inter alla ripresa del campionato. Il tecnico Marco Baroni come al solito anticipa di due giorni la conferenza stampa, soffermandosi anche sui condizionamenti del mercato sulla squadra e alcuni giocatori:

"L'allenatore non è qualcosa di staccato dalla società, stiamo lavorando per trovare la miglior soluzione tecnica e anche societaria, quando un giocatore riceve offerte importanti è difficile trattenerlo, poi Hien è un giocatore che forse ha avuto un rendimento leggermente diverso rispetto a quello dello scorso anno, poi il Verona lotterà fino alla fine per la salvezza, l'unica cosa certa è chi rimane qua deve essere convinto al 150% altrimenti giocano i giovani, questo campionato è difficile a prescindere dal mercato".

Condizionamenti che possono riguardare anche Terracciano e Ngonge?

"Noi dobbiamo essere legati al lavoro, poi è chiaro che è condizionante giocare con una sessione di mercato aperto come era successo a Sassuolo dove abbiamo giocato nelle ultime ora di mercato".