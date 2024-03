BARONE, Venerdì la salma a Pozzallo. Sabato Santa Messa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato da RTM News, dopo la camera ardente al Viola Park, che rimarrà aperta fino alle 21:00, la salma del Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone verrà trasportata in Sicilia, più precisamente a Pozzallo, il paese natale di Joe Barone. Il feretro arriverà venerdì 22 marzo nella cittadina siciliana dove, dalle 9:00 alle 21:00, a Palazzo La Pira sarà aperta la camera ardente. Poi il giorno succesivo, sabato 23 marzo, alle ore 10:30 sarà officiata una santa messa in suffragio, alla presenza di molta deputazione ecclesiale della diocesi di Noto. Dopo la messa, la salma resterà alcune ore a Pozzallo, nella casa di un parente del dirigente viola, per poi partire per l’America. Proprio negli USA martedì sarà celebrato il funerale di Joe Barone.

Prevista la presenza a Pozzallo del Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, del Direttore Tecnico Nicolas Burdisso e del responsabile delle comunicazioni Alessandro Ferrari. Presenti anche i dirigenti e i giovani delle squadre “affiliate” che a Pozzallo, da diversi anni, collaborano con la società viola. La prossima estate non esclusa l'organizzazione di un triangolare con protagonista la Fiorentina e altre due squadre locali con l'incasso interamente devoluto inn beneficenza.