BARONE, Tifosi juventini fischiano il minuto di silenzio

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Durante il minuto di raccoglimento prima di Lazio-Juventus in onore di Joe Barone, prematuramente scomparso negli scorsi giorni e celebrato in tutti i campi di Serie A, buona parte dei tifosi della Juventus hanno fischiato, mentre una sparuta minoranza ha invitato gli altri a smetterla, per onorare il minuto di silenzio che il resto dello stadio ha celebrato nel silenzio quasi completo. Lo riporta LazioPress.it.