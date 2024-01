BARONE, Solo con base solida pronti a grandi sfide

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante il workshop al Viola Park organizzato dalla Lega Pro, sul tema dell’impiantistica e dei centri sportivi è intervenuto anche il Direttore Generale della Fiorentina Giuseppe Barone: “Siamo molto orgogliosi di poter ospitare al “Rocco B. Commisso” Viola Park questo workshop. Strutture come il Viola Park, nato, è importante ricordarlo, grazie a una collaborazione seria e concreta tra una Società di calcio, le Istituzioni Sportive e quelle Politiche locali, condizione necessaria per poter realizzare opere di questo tipo, rispondono alla necessità del nostro calcio di continuare a crescere e di aiutare i nostri vivai a creare, in casa, i giovani talenti del futuro.

Il Presidente Commisso, dal suo arrivo a Firenze, ha voluto impegnarsi in prima persona, con le proprie risorse e la propria esperienza, nella realizzazione di una “Casa” per tutte le squadre viola, ritenendo infatti che, solo creando una base solida, una società, con una storia importante come quella della Fiorentina, sarà in grado di affrontare le sfide importanti che il futuro ci riserverà. Intendiamo complimentarci con la Lega Pro per aver ideato e promosso l’organizzazione di questo evento e per avere individuato in Cattolica, business unit di Generali, un partner serio e affidabile con il quale anche la Fiorentina si pregia di collaborare”.