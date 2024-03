BARONE, Oltre 2000 persone a rendergli omaggio al V.P.

Dalle 9:00 di questa mattina al Viola Park è stata aperta la camera ardente di Joe Barone. Oltre ai tanti personaggi illustri del mondo del calcio, in queste tre ore già più di 2000 persone sono passate dal centro sportivo della Fiorentina per rendere omaggio e dare l'ultimo saluto al dirigente gigliato. Camera ardente che, come comunicato ieri con una nota dalla Fiorentina, rimarrà aperta fino alle 21:00 di questa sera.