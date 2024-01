BARONE, Ngonge non era un nostro obiettivo. La punta...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Così il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, a Mediaset prima del match di Supercoppa contro il Napoli: "Voglio salutare tutto il popolo Viola e anche il nostro presidente Rocco Commisso che è a New York e ci sta seguendo. E' un periodo dall'anno scorso molto gratificante, siamo orgogliosi di far parte di questo format innovativo: siamo soddisfatti, abbiamo fatto un ottimo lavoro l'anno scorso e ne stiamo raccogliendo i frutti. Bisogna giocare questa partita con attenzione, vediamo che succede".

C'è ancora il rammarico di non essere riusciti a dare a Italiano gli innesti sperati?

"Il nostro mercato è sui dettagli, abbiamo pazienza. C'è una fiducia immensa verso tutto il gruppo, lo spogliatoio per una squadra come la nostra è importante. Vi dico che la Fiorentina non era attiva su Ngonge. Ripeto che abbiamo fiducia nel gruppo e nel mister".

Aveva fatto il dirigente sportivo prima di Firenze?

"Ho giocato tutta la vita a calcio, ho gestito i NY Cosmos prima di venire qui e quindi sto dando il massimo appena si è presentata questa possibilità".

E' previsto l'inserimento di una punta?

"Il nostro direttore sportivo lavora ogni giorno, siamo molto soddisfatti su quello che ci stanno dando Beltran e Nzola. Stanno arrivando meno gol di quelli sperati, ma c'è un motivo per cui la squadra oggi è quarta in classifica. Bisogna stimolare i ragazzi aiutandoli quando sono giù: noi siamo molto bravi in questo. Oggi parlare di un nuovo centravanti onestamente non lo vedo possibile. Poi non posso dirvi se da qui a fine mercato succederà qualcosa".